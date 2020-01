Chi è la nonna più social d’Italia: ha 90 anni e oltre 70 mila follower (Di martedì 14 gennaio 2020) 70 mila follower e non sentirli. Potrebbe essere questo uno dei slogan di Licia Fertz, la nonna più social d’Italia che si è imposta alle cronache grazie al canale Instagram aperto dal nipote. Iniziato come un gioco per combattere la depressione, Licia ha ottenuto enorme successo e ora punta ad altre comodità della vita moderna. Il canale Instagram aperto per gioco Nella sua biografia di Instagram, Licia Fertz si definisce come una “accidentale ed attempata modella e influencer“. Nata nel 1930, la sua simpatica storia ha attirato l’attenzione di stampa e televisione italiana: è stata intervistata dalle Iene, ma anche da Mattino Cinque, dove recentemente ha raccontato di nuovo la sua storia.Dietro il suo successo c’è il nipote: “È nato per gioco, io neanche lo sapevo. Dopo che è morto mio marito ero convintissima che il mio ciclo di vita fosse finito“. Quindi la prima foto, poi ... Leggi la notizia su thesocialpost

