Chi è il biondo Matty, la giovanissima star dei social e fenomeno di tendenza (Di martedì 14 gennaio 2020) Il biondo Matty è ormai da qualche tempo protagonista delle nostre home di Instagram. Ha quasi 100 mila iscritti sul suo canale YouTube e le visualizzazioni crescono di giorno in giorno. Pochi conoscono il ragazzino dietro questo “fenomeno” di tendenza esperto di calcio, chi è il biondo Matty? Chi è il biondo Matty Il “biondo Matty” abita ad Angri, provincia di Salerno ed è un grande tifoso del Napoli, è biondo e dice sempre quello che pensa. Frequenta la scuola, ha circa undici anni ed è molto attivo su YouTube, pubblicando quotidianamente moltissimi video, in cui si esprime in merito al calcio e racconta momenti quotidiani tra scuola e vacanze. Non mancano riflessioni e critiche molto impegnative che il giovane rivolge nei confronti del comune della sua città, della politica e della vita. Nel web c’è che lo definisce nuovo filosofo contemporaneo e chi ... Leggi la notizia su notizie

