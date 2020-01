Chi è Claudia Coppola, la nuova fidanzata di Andrea Damante (Di martedì 14 gennaio 2020) Si chiama Claudia Coppola il nuovo amore di Andrea Damante e la ragazza che è riuscita, forse, a fargli dimenticare Giulia De Lellis. Dopo la burrascosa fine della love story con l’influencer, il dj ed ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto numerosi flirt terminati in brevissimo tempo. Quella con Claudia, al contrario, ha tutta l’aria di essere una storia seria. Classe 1998, la modella era già stata avvistata in compagnia del deejay qualche tempo fa. I due avevano cenato insieme in un noto ristorante milanese, ma la love story non era stata confermata. Ora invece sembra che Damante sia intenzionato a rendere ufficiale la relazione. Su Instagram infatti ha postato uno scatto che racconta la vacanza della coppia alle Bahamas. Nell’immagine Claudia e Andrea nuotano fra le onde, ridendo, poi si tengono per mano. Una foto emozionante che conferma la storia d’amore e ... Leggi la notizia su dilei

claudia_gln : @Manto004 Dopo anni di chi l'ha visto figurati se non riusciamo a piangere a secco in maniera credibile! È il nostro! - Dottor_Chi : @DanBeraudo @the__Bocs @Claudia_CIau avranno ascoltato Pino Campagna e scambiato Foggia per Teheran - zazoomnews : Andrea Damante esce allo scoperto con Claudia Coppola ecco chi è - #Andrea #Damante #scoperto #Claudia -