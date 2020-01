Che fine ha fatto Nikopolidis, il portiere sosia di George Clooney? Dal tradimento alla squadra dei rifugiati (Di martedì 14 gennaio 2020) In molti si ricorderanno di Antonis Nikopolidis, portiere della nazionale greca campione d’Europa nel 2004. L’estremo difensore dai capelli grigi con un’incredibile somiglianza con l’attore americano George Clooney. Nato ad Arta, in Epiro, nel 1971, è uno dei calciatori greci più vincenti della storia, avendo ottenuto 23 titoli nazionali tra Panathinaikos e Olympiakos: ha conquistato 11 campionati, 9 coppe e 3 supercoppe di Grecia, oltre ad esser stato eletto 4 volte consecutive portiere greco dell’anno tra il 2006 e il 2009. Ma il suo traguardo più importante rimane la vittoria dell’Europeo in Portogallo sotto la guida di Otto Rehhagel, in un torneo nel quale riesce a mantenere la porta inviolata per tre partite. Un successo inaspettato ma storico. Famoso per portare il numero 71 sulle spalle, è stato uno dei pochi giocatori ad effettuare il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

