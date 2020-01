Che fine ha fatto Monica Hill? Oggi lavora con Laura Pausini e si è sposata con… (Di martedì 14 gennaio 2020) Impossibile non ricordarsi di lei. Che siate appassionati o no di Amici di Maria De Filippi, Monica Hill partecipò, nel 2001, alla primissima edizione dell’ormai longevo talent show. All’epoca Amici esordì come Saranno Famosi e Monica Hill fu una delle protagoniste più amate della categoria dei cantanti. Quella prima edizione fu vinta da Dennis Fantina, ma anche Monica Hill rimase nei cuori degli italiani grazie al suo talento fuori dal comune e da una bellezza particolare. Ma cosa fa Oggi Monica Hill e come è diventata? Monica Hill: in tour con Laura Pausini ed Eros Ramazzotti I docenti della scuola dell’allora Saranno Famosi non facevano che tessere le sue lodi. Era prevedibile, perciò, che Monica Hill proseguisse la carriera nell’ambito della musica. A distanza di molti anni Monica è tornata alla ribalta in diverse occasioni: nel 2016, insieme a Laura Pausini ... Leggi la notizia su velvetgossip

