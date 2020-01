Cetara, il video choc della frana nel Torrente Cannillo: uomo salvo per miracolo (VIDEO) (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Il VIDEO che vedete riprende live la #frana di #Cetara, località Cannillo del 21 dicembre scorso. La persona che compare con l'ombrello azzurro è viva per miracolo!Era esposta ad un #rischio annunciato di dissesto idrogeologico connesso al #maltempo.L'#allertameteo della #Protezionecivile ti avvisa che potresti trovarti in situazioni di pericolo.Presta attenzione!!!Il cittadino è il primo artefice della sua sicurezza! Publiée par Protezione Civile Regione Campania sur Mardi 14 janvier 2020 Cetara (Sa) – Ore 16:36 del 21 dicembre 2019, Cetara. È il momento preciso in cui una frana invade il letto del Torrente Cannillo, facendolo esondare. La drammaticità di quel momento è stata registrata in un VIDEO diffuso oggi dalla protezione civile della Campania. Sono attimi impressionanti che rendono l’idea di come lo scorso 21 dicembre solo la ... Leggi la notizia su anteprima24

