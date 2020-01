CDS – Rino sfida Cosmi (Di martedì 14 gennaio 2020) L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’Inter e le diverse voci di mercato che riguardano la squadra nerazzurra. Al momento il “Biscione”, in lotta per lo scudetto, è tra le società più attive sul piano delle trattative. Spazio poi al Napoli, con gli azzurri di Gennaro Gattuso impegnati in Coppa Italia contro il Perugia di Serse Cosmi, subentrato da poco a Massimo Oddo. Nel frattempo la squadra azzurra scopre Diego Demme, nuovo acquisto e già convocato per la sfida contro la squadra umbra. Non è ancora chiaro se l’ex capitano del Lipsia sarà titolare. La Coppa Italia si configura ormai ad ultima spiaggia per il Napoli e in caso di fallimento i titoli sui partenopei si sprecherebbero. Oltre a rappresentare l’ultima possibilità concreta di andare in Europa, il torneo potrebbe consegnare un trofeo in più nella bacheca del ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: PRIMA PAGINA - CdS: 'Il Napoli scopre Demme. Rino sfida Cosmi' - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - CdS: 'Il Napoli scopre Demme. Rino sfida Cosmi' - NeroazzurriSi : #Zenga a #CDS: 'La #Juve è ancora favorita, ma #Conte è mostruoso. E se gli prendono anche #Vidal... #Napoli? Adoro… -