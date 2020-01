Caso Samira, svolta nelle indagini: arrestato il marito Mohamed, era fuggito in Spagna (Di martedì 14 gennaio 2020) Il 40enne è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Attualmente si trova a disposizione delle autorità spagnole in... Leggi la notizia su today

