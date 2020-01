**Caso Regeni: Conte, ‘al Sisi ha assicurato massima cooperazione’** (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisial-Sisi “ovviamente abbiamo parlato del caso Regeni, ho ricordato che tra qualche giorno ci sarà l’anniversario della scomparsa e rivolgo un pensiero affettuoso ai suoi familiari. Oggi al Cairo ci sono investigatori italiani, carabinieri e polizia, e si fermeranno anche domani: è un segnale positivo che sono ripresi i contatti tra gli investigatori, confidiamo che presto riprendano anche i contatti tra le Procure. L’importante è che la collaborazione riprenda, per noi la verità su questo caso è importante, al Sisi mi ha rassicurato che la collaborazione da parte loro sarà massima”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del lungo incontro al Cairo con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.L'articolo **Caso Regeni: Conte, ‘al Sisi ha assicurato massima ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

chicca517 : RT @francofontana43: Come ritrovare la credibilità internazionale perduta? Per esempio a partire dal caso Regeni... da @RobVicaretti, @ildu… - jacopone2 : @petro_francesco @lacappon @RiccardoNoury @GiulioSiamoNoi Ho paura che il caso Regeni sia stato appena sfiorato. - 75lucaleone : RT @petro_francesco: Mentre un team di investigatori del Ros e dello Sco incontra gli inquirenti egiziani per parlare del caso #Regeni, il… -