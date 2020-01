Caso Gregoretti, ancora caos in Giunta: la maggioranza lascia (di nuovo) l’aula per protesta (Di martedì 14 gennaio 2020) La maggioranza abbandona nuovamente la Giunta per le immunità del Senato, che deve pronunciarsi sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato dal Tribunale dei ministri di Catania di sequestro di persona per il blocco, la scorsa estate, dei migranti a bordo della nave Gregoretti. I senatori di maggioranza hanno criticato il presidente Maurizio Gasparri, che ha deciso di a mettere ai voti alcune istanze istruttorie senza che fossero presenti tutti i senatori. Le richieste erano state presentate già nei giorni scorsi, mirate ad acquisire nuovi documenti sullo stato di salute dei migranti a bordo della nave della guardia costiera italiana. Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva hanno lasciato la seduta prima del voto, contestando che sarebbe avvenuto in assenza di Pietro Grasso e Michele Mario Giarrusso, impegnati all’estero ... Leggi la notizia su open.online

ItaliaViva : 'È del tutto evidente che #Salvini agiti come una bandiera elettorale l'essere messo sotto processo per il caso… - Ettore_Rosato : #Salvini fa una bandiera del caso #Gregoretti, io penso che andrebbe lasciato fuori dalla campagna elettorale.… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a @nicolamolteni -caso #Gregoretti -#immigrazione e decreti #sicurezza -strat… -