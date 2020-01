Caso di Legionella all’ospedale di Polla, l’Asl: “Nessun pericolo di contagio” (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – In riferimento al Caso di infezione da Legionella verificatosi all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, che domenica ha portato al decesso di un paziente, l’Asl Salerno comunica di aver effettuato gli opportuni accertamenti, in base ai quali è risultato che il Caso non è frutto di infezione nosocomiale. Sono state inoltre espletate tutte le procedure di monitoraggio previste. Al fine di informare opportunamente la popolazione, si ritiene utile ricordare che per questo tipo di infezione non esiste alcun pericolo di contagio da persona a persona. La Direzione, infine, esprime la propria vicinanza ai familiari del paziente deceduto per la grave perdita. L'articolo Caso di Legionella all’ospedale di Polla, l’Asl: “Nessun pericolo di contagio” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

