Caso bestemmia di Antonio Zequila, Gianluca Impastato contro il GF Vip (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gianluca Impastato, ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2017, ha espresso, tramite social, il proprio disappunto in merito alla disparità di trattamento riservato a lui e all'attuale gieffino, Antonio Zequila. Il commento social di Gianluca Impastato Nei scorsi giorni si era ipotizzata una possibile esclusione di Antonio Zequila per bestemmia. Eventualità esclusa dallo stesso Grande Fratello, che attraverso una nota ha annunciato: "Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma". Un post a cui ha voluto rispondere Gianluca Impastato, l'attore comico che nel 2017 è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello per una presunta bestemmia. In particolare, tramite Twitter, l'ex gieffino ha replicato: "Invece le verifiche sulla mia chi le ha fatte, un audioleso?".

