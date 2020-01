Caso Azzolina, l’ultima analisi sulla tesi che scagionerebbe la ministra: Il Fatto ribalta le accuse (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Fatto Quotidiano ribalta la versione del linguista Massimo Arcangeli, ex preside della facoltà di Lettere dell’Università di Cagliari e presidente della commissione che ha dato l’abilitazione alla ministra Azzolina, che ha accusato la politica di plagio al’interno della sua “tesi” conclusiva del 2009 alla “Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario della Toscana” presso l’Università di Pisa. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio, utilizzando due software antiplagio – gli stessi che il Fatto ha usato nel Caso della tesi di dottorato dell’ex ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia – ha «trovato blocchi di frasi riprese da altri testi, non citati tra virgolette e neanche in bibliografia, per un totale di circa 300 parole su 9mila». Azzolina nei passaggi incriminati non avrebbe attinto da fonti di prima mano, ma ... Leggi la notizia su open.online

