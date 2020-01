Caserta, firmata convenzione che consente di dare lavoro ai carcerati (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – firmata una convenzione che consente di svolgere attività lavorative a persone sottoposte a misure carcerarie. “Con questa convenzione, appena firmata, abbiamo dato la possibilità di svolgere una nuova esperienza di lavoro, in forma gratuita, ad un certo numero di persone sottoposte a misure carcerarie, ovvero a misure alternative al carcere, come custodi museali – ha dichiarato il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca – presso il nostro Museo Provinciale Campano di Capua. In tal modo, costoro potranno svolgere attività sociali utili alla collettività, oltre che costituire, per se stessi, una concreta occasione di riabilitazione personale, secondo le nuove linee di sviluppo della cosiddetta giustizia riparativa”. Con questo spirito è stata firmata un’apposita convenzione, fortemente voluta dal Presidente Magliocca, tra il Museo ... Leggi la notizia su anteprima24

