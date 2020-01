Casal Bruciato, anziana minacciata e negozi derubati: arrestati (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – Hanno seminato il panico nella mattinata di ieri nel quartiere di Casal Bruciato a Roma. Un uomo di 48 anni gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, sottoposto a regime di sorveglianza speciale e noto come assuntore di droghe, dopo aver minacciato e distrutto la casa dell’anziana madre per farsi dare 50 euro, insieme alla compagna – una canadese di 43 anni – ha messo in atto una serie di rapine in strada. Erano da poco passate le 7, quando l’uomo e la donna, sono prima entrati in una farmacia della zona per acquistare siringhe e poi sono entrati in un bar dove hanno rapinato il titolare di 40 euro. Non contenti, armati di bastoni, i due sono ritornati nella stessa farmacia visitata poco prima e hanno tentato di mettere in atto un nuovo colpo. A bloccarli, gli agenti del commissariato Sant’Ippolito che hanno arrestato i due in ... Leggi la notizia su romadailynews

