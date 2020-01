Carlotta Maggiorana in lacrime al Grande Fratello Vip: l’amaro sfogo (Di martedì 14 gennaio 2020) GF Vip 2020, Carlotta Maggiorana ha un momento di debolezza: “Sono troppo emotiva” L’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, la scorsa notte, ha avuto un momento di debolezza. Difatti la ragazza, nel giardino della casa del Grande Fratello Vip insieme agli altri inquilini, è scoppiata improvvisamente a piangere. Un pianto il suo che ha preso in contropiede tutti. Per tale ragione le hanno subito chiesto il motivo di questo suo momento di sconforto improvviso. E Carlotta Maggiorana ha quindi rivelato quanto segue: “Non ho mai vissuto questa situazione…Ed essendo così emotiva non butto fuori come magari fa un’altra persona…” Insomma pare che questa nuova esperienza televisiva abbia fatto stressare molto Carlotta Maggiorana del GF Vip 4. E dopo giorni in cui si è tenuta tutto dentro, la scorsa notte è scoppiata in un pianto ininterrotto. ... Leggi la notizia su lanostratv

zazoomblog : Carlotta Maggiorana ieri e oggi com’era la concorrente del GF Vip prima di diventare Miss Italia - #Carlotta… - DonnaGlamour : Emiliano Pierantoni: scopri chi è il marito di Carlotta Maggiorana -