Care Autostrade, in Italia costate comunque care (Di martedì 14 gennaio 2020) Per viaggiare in auto da Milano a Madrid bisogna macinare più di 1.500 chilometri. Fino al confine di Stato, a Ventimiglia, si percorrono circa 272 km di Autostrade Italiane, sborsando un pedaggio che sfiora 11 euro ogni 100 chilometri. Da qui alla capitale spagnola, i chilometri di autostrada sono ancora molti, 1.177, ma il pedaggio costa meno di 6 euro ogni 100 chilometri. In tutto, l’automobilista sborsa 29 euro e 30 cent nel tratto Italiano; 68,20 in quello franco-spagnolo, di soli pedaggi. Per andare da Milano a Parigi, il Traforo del Monte Bianco offre un’alternativa abbastanza rapida. L’automobilista spenderà 36 euro e 30 cent di pedaggio fino al Traforo, 47 euro e 10 cent per attraversare il tunnel, 52 euro e 60 cent dall’uscita del Traforo a Parigi. Suddividendo salomonicamente il costo del tunnel in parti uguali tra le due nazioni, il pedaggio costa 14 euro e mezzo ogni 100 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Care Autostrade, in Italia costate comunque care - ilfattoblog : Care Autostrade, in Italia costate comunque care - conci66aa : RT @Federica989111: #Autostrade #Benetton non vi bastano i soldi che vi diamo?! Le autostrade più care d’Europa e rischiamo la vita ogni g… -