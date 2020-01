Capitali della Cultura, accordo per sostegno reciproco tra L'Aquila e Ascoli Piceno (Di martedì 14 gennaio 2020) L'Aquila - Sostenere reciprocamente le rispettive candidature a Capitale italiana della Cultura, per il 2021 e per il 2022: è il patto sottoscritto dai sindaci dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. Il capoluogo abruzzese ha avanzato la propria candidatura per il 2021 e si propone come città dei saperi, della conoscenza e dell'innovazione; Ascoli Piceno è stata la prima città delle Marche a manifestare la volontà di candidarsi per il 2021, ma dopo la proposta presentata da Ancona e Fano "abbiamo deciso di fare un passo indietro - spiega Fioravanti - per senso di responsabilità verso l'intera comunità della regione. Tre candidature avrebbero evidenziato mancanza di coesione da parte di un territorio che, invece, deve mostrarsi unito e compatto". Ascoli, quindi, si ricandiderà per il 2022. ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

