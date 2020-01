Cannes 2020: Spike Lee sarà il Presidente della Giuria! (Di martedì 14 gennaio 2020) sarà il regista americano Spike Lee il prossimo Presidente della Giuria Internazionale del Cannes Film Festival 2020, a lui il compito di assegnare la Palma d'oro al miglior film. Il regista americano Spike Lee sarà il Presidente della Giuria di Cannes 2020. A 62 anni, Spike Lee è stato chiamato a dirigere la giuria del più prestigioso festival internazionale con la responsabilità di assegnare la Palma d'Oro della prossima edizione. Nel 2018, dopo un'assenza di 22 anni, Spike Lee ha fatto ritorno in Competizione a Cannes con l'acclamato BlacKkKlansman, premiato col Gran Prix della Giuria. Spike Lee: black is better. Il regista arrabbiato compie 60 anni "In questa vita che ho vissuto" ha dichiarato Spike Lee dopo aver accettato il ruolo di Presidente di Giuria "le mie più grandi ... Leggi la notizia su movieplayer

