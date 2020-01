Campioni di sport e di vita: 500 studenti incontrano tre star (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSi è svolto a Salerno presso il teatro Augusteo l’evento #Campionidivita, un’iniziativa di carattere nazionale, promossa da RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo, pensata per avvicinare i giovani allo sport e alle tematiche sociali. L’evento, che ha visto la partecipazione del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’Assessore all’Ambiente e allo sport Angelo Caramanno, è stato patrocinato dal Comune di Salerno. Un evento che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia sui valori educativi dello sport, in particolare quando questo è praticato nella diversità e il limite si trasforma in potenzialità, permettendo, grazie a una forte motivazione e alla valorizzazione dei talenti, di raggiungere traguardi e vittorie “speciali”. Oltre 500 studenti di sei istituti ... Leggi la notizia su anteprima24

