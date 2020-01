Campi Rom, il piano Raggi non ha funzionato. L’Associazione 21 luglio: “Spesi milioni di euro e impatto quasi insignificante” (Di martedì 14 gennaio 2020) Campi Rom, il piano Raggi non ha funzionato. L’Associazione 21 luglio: “Spesi milioni di euro e impatto quasi insignificante” Era il 31 maggio 2017 quando la sindaca di Roma Virginia Raggi presentava il “piano rom” del Campidoglio, che si poneva l’obiettivo di superare definitivamente i Campi situati nella Capitale. L’indomani Beppe Grillo aveva commentato l’iniziativa sul suo blog, parlando di “un capolavoro da applausi”. Trenta mesi dopo cosa resta di quel piano? A porsi questa domanda è stata l’Associazione 21 luglio, che si occupa di diritti umani e che oggi ha presentato in una conferenza stampa alla Camera dei deputati il report “Dove restano le briciole. I propositi del piano rom e ciò che rimane negli insediamenti della Capitale” (qui il rapporto integrale). L’associazione, tramite il ... Leggi la notizia su tpi

macmac12_______ : RT @bibi_bibo2002: Se ti sei spaccato la schiena nei campi fino a 67 anni hai diritto di goderti i 600 euro di pensione,se hai la fortuna d… - annarigel : RT @CarloB1975: @ritadallachiesa @GuidoCrosetto Puoi anche bloccare le #diesel, ma se contemporaneamente non fai nulla contro i roghi tossi… - mazzeoemanuele1 : @chiccotesta @FSallusto @gianlucar81 @Corriere ai cotruttori romani che dobbiamo ringraziare x aver creato quartiri… -