Calendario Liga 2019/2020: giornate, risultati e classifica del campionato spagnolo (Di martedì 14 gennaio 2020) Il 17 agosto è partita la caccia al titolo detenuto dal Barcellona: Calendario Liga 2019/2020, le giornate del massimo campionato spagnolo La Liga 2019/2020 aprirà i battenti nel 3° weekend di agosto, con le gare della prima giornata che si snoderanno fra sabato 17 e domenica 18. Calendario Liga 2019/2020: il programma del massimo campionato spagnolo è stato stilato giovedì 4 luglio, con la definizione delle 38 giornate. Per ogni giornata vanno ancora stabiliti anticipi e posticipi. Le 20 squadre partecipanti Anche l’edizione 2019/2020 della Liga spagnola sarà a 20 squadre. Alle 17 compagini confermate dalla scorsa stagione, si aggiungono le 3 neopromosse Osasuna e Granada, classificatesi ai primi 2 posti della Segunda División, le quali ritornano nella Liga dopo 2 anni di assenza, e il Maiorca, promosso attraverso i playoff dopo la grande rimonta sul Deportivo La Coruña ... Leggi la notizia su calcionews24

