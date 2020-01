Calciomercato Napoli, Quique Setién e il feeling con Fabian Ruiz obiettivo del Barcellona (Di martedì 14 gennaio 2020) È iniziato il nuovo corso targato Quique Setién al Barcellona. Il tecnico classe 1958 ha preso le redini della squadra catalana dopo l'esonero di Valverde e avrà come obiettivi primari la vittoria di Liga e Champions League. Agli ottavi della massima competizione europea, Setién affronterà il Napoli del suo ex pupillo ai tempi del Betis Fabian Ruiz. Un giocatore molto stimato dal tecnico che potrebbe a questo punto spingere il Barcellona a tentate l'affondo di mercato con gli azzurri. Leggi la notizia su fanpage

