Calciomercato Napoli, 30 milioni al Verona per Amrabat e Rrahmani (Di martedì 14 gennaio 2020) Mercato in pieno fermento in casa Napoli. La società azzurra ha infatti acquistato già due giocatori: il primo è Diego Demme e il secondo è Lobotka. Il primo si è già allenato con i compagni mentre per il secondo ci sono ancora delle questioni burocratiche da risolvere. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti bisognerà escludere un giocatore per far posto al nuovo acquisto. I nomi sono quelli di : Younes, Malcuit, Llorente oppure Tonelli. Oltre questi due acquisti altri due sono invece in casa Verona: Rrahmani, che ha già detto di si alla società che sta tentando anche di convincere Amrabat titubante per l’interesse anche dell’Inter. In tutto gli azzurri dovrebbero versare nelle casse dell’Hellas circa 30 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

