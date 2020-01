Calciomercato Milan: tra acquisti e cessioni, ecco il punto della situazione (Di martedì 14 gennaio 2020) Calciomercato Milan: tra acquisti e cessioni, ecco il punto della situazione Il Milan, come da previsione, si sta muovendo parecchio in questa sessione di Calciomercato invernale: dopo Ibrahimovic, nelle ultime ore sono stati ufficializzati il difensore Kjaer e il portiere Begovic. Facciamo di seguito il punto della situazione tra acquisti e cessioni in casa rossonera. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Gli acquisti del Milan in questa finestra di Calciomercato Il Milan ha ufficialmente acquistato Simon Kjaer, annunciandolo attraverso una nota ufficiale sul proprio sito. Il difensore danese arriva a Milanello con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, che lo aveva girato in prestito all’Atalanta per questa prima parte di stagione. L’ex atalantino, dunque, ha firmato un contratto di sei mesi e la dirigenza rossonera potrebbe riscattarlo ... Leggi la notizia su termometropolitico

DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale: #Kjaer è un nuovo calciatore del #Milan ?? - FabrizioRomano : Il Milan ha chiesto Matteo Politano all’Inter: incontro con i suoi agenti e tentativo in corso, i nerazzurri lo ven… - FabrizioRomano : Mattia Caldara torna all’Atalanta: colpo in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni più percentual… -