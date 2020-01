Calciomercato Inter, Eriksen sempre più vicino: il Tottenham acquista Gedson Fernandes (Di martedì 14 gennaio 2020) L'Inter continua lavorare sul mercato per Christian Eriksen. Arrivano ulteriori segnali positivi dall'Inghilterra da parte dell'entourage del centrocampista danese in scadenza di contratto col Tottenham nel giugno 2020. La proposta dei nerazzurri sembrerebbe soddisfacente per l'agente del calciatore che è atteso nuovamente in Italia per definire gli ultimi dettagli. Una situazione che poi darebbe il la definitivo alla trattativa tra l'Inter e il Tottenham che si è "cautelato" con l'acquisto dal Benfica di Gedson Fernandes. Leggi la notizia su fanpage

