Calciomercato, Inter e Milan lavorano allo scambio Vecino-Kessie (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo i precedenti affari, che hanno segnato il mercato rossonerazzurro negli anni passati, i due club Milanesi potrebbero nuovamente ritrovarsi davanti al tavolo delle trattative per lo scambio tra i due centrocampisti di Conte e Pioli. Un possibile affare che riporta alla mente dei tifosi i famosi casi di Pirlo e Seedorf. Leggi la notizia su fanpage

FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen puó tornare in Italia già in settimana per provare a stringere e trovare un accordo c… - DiMarzio : #Inter e #Roma, avanti per lo scambio #Politano-#Spinazzola @SkySport @Inter @OfficialASRoma #calciomercato - DiMarzio : #Inter-#Eriksen: gli aggiornamenti ?? -