Calciomercato, il sostituto di Szczęsny alla Juventus! ‘Offerta’ della Fiorentina al Torino, sorprese di Bologna e Inter (Di martedì 14 gennaio 2020) Si stanno giocando partite importanti valide per la Coppa Italia, nel frattempo continua a tenere banco il fronte Calciomercato, la sessione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti colpi in grado di cambiare volto alle squadre già a partire da gennaio, movimenti però anche per la prossima stagione. BARCELLONA – L’arrivo di Quique Setién sulla panchina del Barcellona avvicina Fabian Ruiz, secondo quanto riporta’El Mundo Deportivo’ l’ex tecnico del Betis ha lanciato nel grande calcio l’attuale centrocampista del Napoli, la valutazione del club azzurro è però di 100 milioni di euro, interessamento anche del Manchester United. MANCHESTER CITY E TOTTENHAM – L’attaccante Aguero potrebbe anche partire, il club inglese sta guardando a Harry Kane e Lautaro Martinez come possibili sostituti del ‘Kun’. Si muove anche ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

