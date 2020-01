Calciomercato, il Napoli pensa alla cessione di Ghoulam: l’algerino piace in Cina (Di martedì 14 gennaio 2020) Assente da oltre tre mesi e ormai fuori dalle gerarchie della squadra di Gattuso, il ventottenne esterno algerino potrebbe lasciare il Napoli in queste settimane e traslocare in Cina. Il club di De Laurentiis ha infatti comunicato a Jorge Mendes l'intenzione di cedere Ghoulam: giocatore che piace anche a Lione e Marsiglia. Leggi la notizia su fanpage

