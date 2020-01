Calciatore del Napoli nella bufera per favoritismo, passa davanti a tutti al pronto soccorso [NOME e DETTAGLI] (Di martedì 14 gennaio 2020) nella sera di domenica 12 gennaio c’è stata agitazione all’accettazione del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono. Come racconta il Mattino, la sala d’attesa era gremita di genitori in compagnia di bambini con sintomi influenzale, quindi in codice a bassa urgenza, quando una persona, riconosciuto dagli astanti come il Calciatore del Napoli Fermando Llorente, portando con sé il figlio, è stato fatto passare davanti a tutti gli altri pazienti, scatenando le proteste. ”Dalle dichiarazioni ufficiali sembrerebbe che il Calciatore del Napoli accompagnava suo figlio vittima di un incidente domestico, un codice giallo, che richiedeva immediati accertamenti per escludere conseguenze più gravi. All’interno delle strutture ospedaliere non si devono fare favoritismi nei confronti di nessuno ma si rispettano le attese a seconda dei codici di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

AntoVitiello : AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Fabio #Borini a Hellas Verona. - assocalciatori : ?? A #Collecchio Dejan #Kulusevski premiato da @17tommasi come “Calciatore del mese AIC” di dicembre 2019 per la Se… - forumJuventus : Il neo-acquisto bianconero Dejan Kulusevski premiato come “Calciatore del mese AIC” di Dicembre 2019 ?? -