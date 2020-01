Cagliari, accordo con Azimut: sarà sponsor per la Coppa Italia (Di martedì 14 gennaio 2020) Cagliari sponsor Coppa Italia. Prosegue la partnership tra il Cagliari e Azimut: il Club rossoblù e il primo gruppo Italiano indipendente del risparmio gestito, hanno siglato anche quest’anno un accordo che vedrà il logo Azimut Investimenti sul retro maglia utilizzata per le gare di Coppa Italia. Azimut farà così il suo esordio stagionale sulle maglie … L'articolo Cagliari, accordo con Azimut: sarà sponsor per la Coppa Italia Leggi la notizia su calcioefinanza

