Cacciatelo pure, ma le feroci parole di Salvo sono arrivate a tutti: è questo l’orrore della tv spazzatura (Di martedì 14 gennaio 2020) Le parole di Salvo del GFVip sono ovunque: è questo l’orrore della tv trash Lo schema è sempre lo stesso: selezioni un certo tipo di personaggi, li ripeschi da quella sorta di oblio dove, giustamente, il mondo della televisione li aveva relegati, e provi a spremerli piazzandoli in prima serata per ricavarne quell’ultimo, indispensabile, vagito di trash che sono in grado di emettere per soddisfare il pubblico mai pago. È così che è accaduto anche con Salvo Veneziano, concorrente del GF Vip, sul quale attualmente pende la squalifica dal programma per frasi sessiste e volgari dette nella casa nei confronti di Elisa De Panicis. “Se io fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente con quel culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa ... Leggi la notizia su tpi

