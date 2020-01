Caccia: associazioni contro assessore Sicilia, ‘Beccaccia a rischio, no a modifica calendario’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Palermo, 14 gen. (Adnkronos) – Legambiente, Lipu e Wwf insorgono contro la decisione dell’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera di prolungare fino al 30 gennaio la stagione di Caccia alla BecCaccia. “Previsioni gravi ed inaccettabili – tuonano le associazioni – in quanto autorizza a sparare per ben 4 mesi una specie in declino e contro i pareri scientifici di Ispra. Chiediamo all’assessore di ritirare immediatamente il decreto, così da garantire il primario interesse pubblico della tutela della fauna”. Una decisione assunta “a causa delle forti pressioni del mondo venatorio più oltranzista”. Il calendario venatorio precedentemente firmato dall’assessore disponeva la chiusura della Caccia a questa specie migratrice al 10 gennaio poiché la BecCaccia rientra nelle categorie Spec (Species of European ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

LipuParabiago : #caccia la Regione #Marche rende noti i numeri: le associazioni ambientaliste 'Una vera carneficina' #vergogna… - FabrizioBander1 : #caccia la Regione #Marche rende noti i numeri: le associazioni ambientaliste 'Una vera carneficina' #vergogna… - Mar_Tre60 : 'Ogni anno, secondo i dati della Regione Marche, vengono uccisi per divertimento dagli oltre 24.000 cacciatori marc… -