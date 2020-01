Buffagni (M5S): "Se qualche mio collega si è innamorato del PD può traslocare" (Di martedì 14 gennaio 2020) Stefano Buffagni, uno degli uomini più in vista del MoVimento 5 Stelle, attualmente sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, ha rilasciato un'intervista a Monica Guerzoni del Corriere della Sera in cui ha parlato, senza troppi peli sulla lingua, del suoi compagni pentastellati, non nascondendo un certo astio nei confronti di quelli che definisce "avvoltoi" e sottolineando anche come essere nel governo con il PD non vuol dire che bisogna allearsi con i Dem a eventuali prossime elezioni.Sull'idea di Dario Franceschini di un'alleanza M5S-PD in vista di elezioni con il sistema proporzionale, Buffagni ha detto:"Non condivido la sua lettura, singolarmente le forze politiche possono raccogliere maggior consenso. Questo governo deve lavorare con un orizzonte temporale, ma valorizzando anche le differenze. Se poi qualche mio collega si è innamorato di colpo del Pd, può anche ... Leggi la notizia su blogo

