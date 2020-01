Bufera sul “Grande Fratello”: Gianluca Impastato si infuria sui social [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Questa edizione del “Grande Fratello Vip” non si ferma più; terminata una polemica, se ne accende subito un’altra. Sono trascorse solo poche ore dalla squalifica di Salvo Veneziano, ma già un altro concorrente è finito nel mirino dei social e del GF: stiamo parlando di Antonio Zequila. “Non era una bestemmia”, ma Gianluca Impastato non digerisce la notizia Sembrava che Zequila avesse pronunciato una bestemmia, ed è noto che sia totalmente vietato e non perdonabile per la trasmissione. Fatte le dovute indagini in merito, il “Grande Fratello” ha comunicato che non c’era motivo di pensare al peggio e che Zequila sia regolarmente ancora in gioco… … c’è chi però non ha digerito la notizia: Gianluca Impastato. L’attore comico ha fatto parte del cast della passata edizione, ancora condotta da Ilary Blasi. Il suo ... Leggi la notizia su velvetgossip

LegaSalvini : ENNESIMA GRANA NEL M5S: 'IL MINISTRO HA COPIATO LA TESI DI LAUREA' LA GRILLINA LUCIA AZZOLINA È STATA ACCUSATA DI A… - autfedeautnihil : RT @IlPrimatoN: Il segretario di Ratzinger: 'Il Papa Emerito non aveva approvato alcun progetto per un libro a doppia firma' - RiccardoBusi88 : RT @IlPrimatoN: Il segretario di Ratzinger: 'Il Papa Emerito non aveva approvato alcun progetto per un libro a doppia firma' -