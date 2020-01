Brescia, marocchino pestato a sangue dopo molestie a due ragazzine (Di martedì 14 gennaio 2020) Federico Garau Potrebbe aggravarsi la posizione del marocchino rinvenuto in una pozza di sangue sabato scorso. Stando alle dichiarazioni dei due aggressori, lo straniero aveva molestato e proposto sesso in cambio di denaro a due minorenni Avrebbe molestato due ragazzine il marocchino di 43 anni che lo scorso fine settimana è stato rinvenuto da alcuni residenti completamente privo di sensi e ricoperto di sangue. I carabinieri di Desenzano (Brescia), sono ora impegnati nelle indagini per risalire alle esatte responsabilità di tutti i coinvolti nella vicenda. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, i fatti si sono verificati durante la serata dello scorso sabato 11 gennaio a Ponte San Marco di Calcinato (Brescia), nei pressi di una scuola elementare sita in viale Stazione. Qui alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un uomo a terra ... Leggi la notizia su ilgiornale

GdelleValli : Brescia, marocchino scaglia sassi contro gli uffici Polfer: espulso - GdelleValli : Marocchino 29enne arrestato dalla Polfer di Brescia -