Boomerang Brescellum, con la nuova legge elettorale del M5s Brescia stravince il centrodestra (Di martedì 14 gennaio 2020) Con il sistema elettorale proposto dal deputato M5s Giuseppe Brescia, se si votasse oggi, sarebbe il centrodestra a trionfare sia alla Camera che al Senato. Secondo una simulazione di Youtrend per Agi sulla base della Supermedia dei sondaggi dello scorso 9 gennaio, il Brescellum quindi si rivelerebbe un Boomerang per l’attuale maggioranza giallo-rossa. Il sistema “Brescellum” del presidente della commissione Affari costituzionali alla Camera prevede l’assegnazione dei seggi su base proporzionale, con uno sbarramento del 5%, con eccezione quelli riservati agli eletti all’estero e in Valle d’Aosta. La simulazione di Youtrend tiene conto della riforma del taglio dei parlamenti, considerando quindi 400 seggi da assegnare alla Camera e 200 al Senato. Non vengono considerati il senatore e il deputato dalla Valle d’Aosta, e gli 8 deputati e i 4 senatori dall’estero. Alla ... Leggi la notizia su open.online

