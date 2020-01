"Bombogenesi", meteo esplosivo al largo dell'Irlanda (Di martedì 14 gennaio 2020) CRONACHE meteo: con il termine "Bombogenesi" si intende una rapida diminuzione della pressione atmosferica dell'ordine di almeno 24 hPa in sole 24 ore.Nella giornata del 13 gennaio, la diminuzione della pressione è stata ancora maggiore passando da 980 a 942 hPa, quasi due volte quanto indicato, indicando così una Bombogenesi eccezionale. Questo è avvenuto nell'Oceano Atlantico al largo delle coste dell'Irlanda, che poi è stata investita in pieno dalla tempesta.Associata alla profonda depressione è arrivato anche un vento fortissimo, con raffiche che hanno soffiato fino a 170 km orari e onde che hanno raggiunto i 15 metri di altezza. Il Met Office britannico ha subito lanciato un allarme rosso per tutte le località dell'Irlanda e della Scozia esposte al passaggio della tempesta. Leggi la notizia su meteogiornale

