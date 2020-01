Blake Lively irriconoscibile: è davvero spaventosa nell’ultima [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Il mondo intero è preoccupato, che fine ha fatto la bellissima Blake Lively dai sognanti occhi verdi ed i lunghi capelli biondi? E’ davvero irriconoscibile in questa FOTO! Trucco o realtà? Caschetto corto e disordinato, pelle grigiastra, occhiaie, rughe e chi più ne ha più ne metta. L’attrice, sicuramente grazie all’effetto del trucco o di qualche programma per modificare le FOTO, è apparsa in questo scatto come nessuno l’ha mai vista! Uno shock persino per il marito Ryan Reynolds, abituato a vederla sempre perfetta con un sorriso sbagliante e mai un capello fuori posto. I due si sono innamorati dopo che entrambi erano stati delusi dai loro precedenti rapporti: Blake era reduce dal fidanzamento con Leonardo DiCaprio, mentre Ryan aveva messo fine al matrimonio con Scarlett Johansson. Bellissimi e di successo, sono una delle ... Leggi la notizia su velvetgossip

marc_carlotti : @whatabovtlove una persona ha il diritto di dire che Blake Lively è brutta solo se è Blake Lively ?? - _teeo : @LaSciarada ma chiaroo come qualsiasi cosa in cui appare blake lively!!! - whatabovtlove : raga voi lo sapevate che Blake Lively 'non è mai stata una potenza' nel senso che è brutta? perché raga a questo pu… -