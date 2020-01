Black Widow: Alexandre Desplat comporrà la colonna sonora del film Marvel (Di martedì 14 gennaio 2020) Come svelato nel nuovo trailer di Black Widow, diffuso poche ore fa, Alexandre Desplat comporrà la colonna sonora del nuovo film Marvel con Scarlett Johansson. Sarà Alexandre Desplat a comporre la colonna sonora di Black Widow: Marvel l'ha svelato attraverso il nuovo trailer, diffuso poche ore fa e l'ha confermato con un tweet sull'account ufficiale. Alexandre Desplat, autore delle musiche di film come Harry Potter e i doni della morte, The Tree of Life e, più di recente, L'ufficiale e la spia e Piccole Donne di Greta Gerwig, è stato candidato per ben 10 volte agli Oscar (l'undicesima nomination è stata annunciata ieri, proprio per Piccole Donne), vincendo l'ambita statuetta due volte, con Grand Budapest Hotel e La forma dell'acqua - The Shape of Water. ... Leggi la notizia su movieplayer

