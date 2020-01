Bibbiano, la Cassazione: arresti infondati contro il sindaco (Di martedì 14 gennaio 2020) L'ultimo grado motiva l'annulllamento delle misure cautelari: inesistenza di comportamenti concreti Leggi la notizia su repubblica

repubblica : ?? Caso #Bibbiano, Cassazione: 'No elementi per misure contro il sindaco' - EnricoBorghi1 : PARLIAMO DI BIBBIANO? BENE, PARLIAMONE... ++ Cassazione, infondate misure contro sindaco Bibbiano ++ Motivazioni… - mrtrevi : RT @repubblica: ?? Caso #Bibbiano, Cassazione: 'No elementi per misure contro il sindaco' -