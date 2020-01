Bibbiano, Cassazione blinda ex sindaco Pd e gli revoca le misure cautelari (Di martedì 14 gennaio 2020) Costanza Tosi Secondo la Cassazione "non vi erano gli elementi per disporre la misura dell’obbligo di dimora" nei confronti dell'ex sindaco di Bibbiano Non c’erano gli elementi per disporre la misura dell’obbligo di dimora nei confronti del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti nell’ambito delle indagini sugli affidi illeciti in Val d’Enza. A dirlo è la Cassazione che riporta, nelle motivazioni espresse il 3 dicembre per l’annullamento della misura cautelare, la mancanza di “elementi concreti” di reiterazione dei reati e “l’inesistenza di concreti comportamenti” di inquinamento probatorio. Il 20 settembre era arrivata la decisione dei giudici sulla revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari per Carletti. Il Riesame aveva però predisposto, per l’indagato nell’ambito dell’inchiesta "Angeli e Demoni", l’obbligo di dimora nella sua casa di Albinea, sempre nel ... Leggi la notizia su ilgiornale

