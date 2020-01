Biathlon, Marco Barale sesto nella sprint alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) Arriva un buon sesto posto per l’Italia nella 7.5 km sprint maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso a Losanna, in Svizzera, ed a firmarlo è Marco Barale, il migliore tra gli azzurrini. Più indietro gli altri italiani, con Nicolò Betemps 37°, Philipp Tumler 58° e Daniel Oberegger 67°. L’oro va al polacco Marcin Zawol, primo in 19’23″8 con un solo errore commesso in piedi, l’argento lo conquista il russo Denis Irodov, secondo in 19’36″4, con identico score al poligono del vincitore, il bronzo va al norvegese Vegard Thon, terzo in 19’42″3, anch’egli con un solo errore al tiro. Buon sesto posto di Marco Barale, che paga i tre errori al poligono e chiude in 20’00″6, mentre è 37° Nicolò Betemps, con cinque errori sul groppone ed il crono di 22’00″0, più indietro Philipp Tumler, 58°, ... Leggi la notizia su oasport

