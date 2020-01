Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2020: Dorothea Wierer vuole il terzo gioiello (Di martedì 14 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di Biathlon si appresta ad affrontare la seconda tappa tedesca, nonché la sua prima “classica monumento”. Infatti da mercoledì a domenica si gareggerà a Ruhpolding, in Baviera, dove ogni anno accorre da tutta Europa un pubblico senza eguali. Si può parlare a ragion veduta di “classica monumento” poiché in campo femminile ha ospitato la Coppa del Mondo in tutte le stagioni, eccezion fatta per il 1992-’93. Qui, peraltro, Dorothea Wierer e le altre azzurre si sono tolte soddisfazioni di peso. Sino a oggi nella Chiemgau Arena si sono disputate 70 gare femminili individuali di primo livello (14 quindici km, 30 sprint, 15 inseguimenti, 11 mass start), di cui otto con valore iridato diluite tra le edizioni 1996 e 2012. Su queste nevi sono quarantuno le atlete capaci di imporsi in almeno una competizione. Fra di esse spicca un tandem tutto norvegese in ... Leggi la notizia su oasport

