Besiktas-Brindisi in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Champions League basket 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) oggi, 14 gennaio, è in programma la sfida tra Besiktas Sompo Sigorta e Happy Casa Brindisi, valevole per la undicesima giornata della Champions League 2019-2020 di basket. Il programma prevede un orario d’inizio alle 18.00 per un match tra due squadre obbligate a vincere per risalire la classifica in fretta. Sia il Besiktas sia Brindisi sono, infatti, attualmente nella parte bassa della classifica nel girone D, con entrambe ferme a 4 vittorie e 6 sconfitte, in un gruppo molto equilibrato e dove ogni partita può valere un passo fondamentale verso la Top 16, ma dove un ko può vedere le migliori scappare via inesorabilmente, con ancora solo quattro turni da giocare. L’Happy Casa arriva all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive contro Digione e Bonn, mentre il Besiktas nell’ultimo turno si è imposto proprio contro i tedeschi e, dunque, Brindisi è chiamato a ... Leggi la notizia su oasport

