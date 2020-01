Besiktas-Brindisi in tv oggi : orario d’inizio - programma - streaming Champions League basket 2020 : oggi, 14 gennaio, è in programma la sfida tra Besiktas Sompo Sigorta e Happy Casa Brindisi, valevole per la undicesima giornata della Champions League 2019-2020 di basket. Il programma prevede un orario d’inizio alle 18.00 per un match tra due squadre obbligate a vincere per risalire la classifica in fretta. Sia il Besiktas sia Brindisi sono, infatti, attualmente nella parte bassa della classifica nel girone D, con entrambe ferme a 4 ...

Basket - Champions League 2020 - 11a giornata : Brindisi vola in Turchia - contro il Besiktas per due punti fondamentali : Doppia ultima chiamata a Istanbul domani alle 18, quando Besiktas e Happy Casa Brindisi si... L'articolo Basket, Champions League 2020, 11a giornata: Brindisi vola in Turchia, contro il Besiktas per due punti fondamentali proviene da ForzAzzurri.net.

Basket - Champions League 2020 - 11a giornata : Brindisi vola in Turchia - contro il Besiktas per due punti fondamentali : Doppia ultima chiamata a Istanbul domani alle 18, quando Besiktas e Happy Casa Brindisi si troveranno di fronte per l’undicesima giornata della prima fase Basketball Champions League. In un gruppo D tirato come forse nessun altro, una vittoria vuol dire avere la certezza di arrivare alle ultime tre gare con motivate speranze di agguantare almeno il quarto posto che vale la fase a eliminazione diretta, una sconfitta complica invece di molto ...

Besiktas-Brindisi - Champions League basket 2020 : programma - orario - tv e streaming : Dopo il trionfo di misura conquistato all’overtime in campionato contro Cantù, l’Happy Casa Brindisi è... L'articolo Besiktas-Brindisi, Champions League basket 2020: programma, orario, tv e streaming proviene da ForzAzzurri.net.