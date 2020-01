Benevento, la stampa sannita festeggia il patrono dei giornalisti San Francesco di Sales con una messa (Di martedì 14 gennaio 2020) Come da consolidata tradizione, anche quest’anno l’Associazione stampa sannita, presieduta da Giovanni Fuccio, organizza una Santa Messa in occasione della memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. L’appuntamento è per venerdì 24 gennaio, alle ore 18, nella Chiesa di San Gennaro (Piazzale Carducci, 1 – Rione Mellusi) ed il sacro rito sarà officiato da monsignor Pasquale Maria Mainolfi. La funzione religiosa sarà celebrata anche in suffragio dei giornalisti scomparsi. L'articolo Benevento, la stampa sannita festeggia il patrono dei giornalisti San Francesco di Sales con una messa proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

