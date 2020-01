Beautiful, Il Segreto, Una Vita: ecco cosa succede martedì 14 gennaio, anticipazioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Che cosa succederà a Beautiful, Una Vita e Il Segreto martedì 14 gennaio 2020? Scopriamolo nel nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali delle tre soap in onda oggi su Canale 5. Beautiful, news: Flo scopre il piano di Reese Nell’episodio andato in onda ieri, Steffy (Jacqueline McInnes Wood) – spronata da Taylor (Hunter Tylo) – si è mostrata sempre più decisa ad andare avanti con un’adozione in modo tale da dare una sorella alla piccola Kelly. Reese (Wayne Brady) ha invece incominciato a raccontare a Flo (Katrina Bowden) chi è davvero la neonata che intende fare adottare a Steffy. Quest’oggi, Reese deciderà di essere completamente sincero con Flo, comunicandole a chiare lettere di aver strappato la bimba alle cure della sua vera madre. Wyatt (Darin Brooks), intanto, scoprirà che Steffy sta per adottare una “sorellina” per Kelly ... Leggi la notizia su tvsoap

