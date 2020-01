Beautiful anticipazioni: Liam riabbraccia la figlia di Hope ma non è come sembra (Di martedì 14 gennaio 2020) anticipazioni Beautiful, la figlia di Hope: Liam ritrova Beth a casa di Steffy Continua il dramma di Hope Logan a Beautiful. Com’è noto nelle puntate italiane la giovane si sta disperando per la perdita della figlia Beth. Ma la piccola non è morta come tutti credono: è stata semplicemente rapita subito dopo il parto dal … L'articolo Beautiful anticipazioni: Liam riabbraccia la figlia di Hope ma non è come sembra proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

Beautiful anticipazioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Beautiful anticipazioni