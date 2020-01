Beautiful anticipazioni: il primo incontro tra Steffy e Beth ma la verità sulla piccola è ancora lontana (Di martedì 14 gennaio 2020) Hope teme che una vita di coppia senza figli possa segnare per sempre il suo matrimonio ma Brooke chiaramente le fa notare che è ancora presto per pensare di non avere degli altri figli. Al momenti però Hope sembra essere davvero turbata per quanto sta accadendo nella sua vita e non riesce a voltare pagina, può solo guardare indietro e continuare a soffrire per il dolore che prova dopo la morte di Beth. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano intanto che nella puntata di domani 15 gennaio 2020, Steffy continuerà a chiedersi se sia giusto o meno adottare una bambina in un momento delicato come questo; mostrerebbe di essere insensibile nei confronti di Hope? Ha paura che una notizia di questo genere potrebbe dare il colpo di grazia alla moglie di Liam. Nel frattempo Brooke inizia a sospettare che forse la notte della morte di Beth è successo qualcosa di strano…Anche Flo capisce ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

